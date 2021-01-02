شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «جمال عبدالناصر»: لدينا 200 مريض كورونا.. وخصصنا «واتس آب» لطمأنة ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني غزال، مدير عام مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي الجديد في الإسكندرية، إن التعامل مع جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي الفيروس شغله الشاغل في المستشفى، منذ توليه المسئولية في 7 ديسمبر الماضي، خلفا للدكتور أشرف أمين، الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش، بهدف القضاء على الوباء.

وأضاف، لـ«المصري اليوم»، أن مستشفى جمال عبدالناصر تعد الأكبر في استقبال وفحص وعزل مصابي كورونا على مستوى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابي الفيروس في الاسكندرية، ويوجد بها حاليا حوالي 200 شخص مصاب يتلقون خدمات علاجية متميزة.

وأشار إلى أن المستشفى خصص رقم هاتف مربوط بخاصية واتساب لطمأنه أهالي وذوي المصابين بكورونا في المستشفى، خاصة وأن التواجد في المستشفى ممنوع حاليًا تزامنا مع الظروف الصحية الحالية وتزايد الإصابات بالفيروس، مشيرًا إلى أن من يريد الاطمئنان على المصابين من ذويهم يتواصل عبر الرقم 01223502290، وإذا لم يتمكن من التواصل يتم إرسال رسالة على الواتساب المرتبط بنفس الرقم.

وأشار إلى أن مستشفى جمال عبدالناصر تأتي ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في الاسكندرية، مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابي فيروس كورونا، إلى جانب مستشفى كرموز العمالي وأبوقير التخصصى للتأمين الصحي في طوسون، فضلاً عن 10 مستشفيات أخرى تابعة لمديرية الشؤون الصحية.