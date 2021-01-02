شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 228 مخالفة تموينية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية ومخازن الأدوية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ 7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 228 محضراً بمخالفات متنوعة.

ففي إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تنوعت بين 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين اتجار في أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح لها بالتداول بالسوق المصري، وسحب 4 عينات من الدقيق من 4 مطاحن للتحليل، وعمل تسوية صفرية لـ 3 مطاحن، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام 10 أجوله دقيق مدعم.

وفى إدارة تموين المنتزه، حررت الحملة، 32 محضر شملت 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين شرق، حررت الحملة 54 محضر تنوعت بين 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و24 محضر عدم حمل شهادات صحية، و14 محضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة وتشغيل ثلاجة موز بدون ترخيص، ومحضر إدارة وتشغيل مخزن حاصلات زراعية بدون ترخيص، ومحضرين مخبزين سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين العامرية، حررت الحملة 41 محضر شملت 14 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين العجمي، حررت الحملة 56 محضر تنوعت بين 16 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و22 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى ادارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر شملت 16 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وسحب عينات قانونية من الدقيق والقمح من المطاحن للتحليل.