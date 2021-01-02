شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ندرس عقد مؤتمر اقتصادي لعرض مقومات الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، لـ«المصرى اليوم»، إن المحافظة تسعى لتنظيم مؤتمر اقتصادي، من استعراض مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة، وبيئة العمل الحالية.

وأضاف أن المحافظة لديها القدرة على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة.

وتابع: أن المحافظة تؤمن بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي.