شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات ثقافية وورش فنية بثقافة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد ومنها فعاليات ورشة مجسمات الخرز بقصر ثقافة موط، كما نفذ أطفال القصر ايضا ورشة فنية لتصميم وعمل فن الكولاج والذى ينقل الى الأطفال ثقافة التكوين الفنى والقدرة على الابداع من خلال تصاميم فنية تعتمد على اسلوب القص واللزق .

وضمن إحتفالات الفرع بالعام الجديد أقيمت عدة ورش فنية منها مجسم شجرة الكريسماس بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، واطفال بيت ثقافة بولاق قاموا برسومات تخص الاحتفال بمناسبة العام الجديد بمكتبة شرق بولاق، وتمت نفس الفعاليات وتكررت بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة وبيت ثقافة الجديدة، والمعصرة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة رسم عن المناظر الطبيعية،

من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة الراشدة ورش حكى عن التنمر المدرسى الأسباب والعلاج، وعن العادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة، .

بينما قدمت مكتبة شرق بولاق ورشة حكى عن المراهقين وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

بينما أقام قصر ثقافة الخارجة محاضرة ثقافية بعنوان "الآثار المترتبة على أزمة كورونا" وتطرقت الندوة إلى التعريف بفيروس كورونا وكيفية إنتقال العدوى وكيف يمكن تجنب انتقال الفيروس الينا .