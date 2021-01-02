شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بتوجيه الصحافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما حققه توجيه الصحافة بتعليم كفر الشيخ، لفوزه بالمراكز الـ 5 على مستوى الجمهورية في مسابقة «كاريكاتير.. اون لاين»، مقدماً التهنئة للمشاركين في المسابقة والفائزين، والمشرفين من المعلمين والموجهين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إلى حصول الطالبة «آية أيمن منصور» بمدرسة النجاح الابتدائية بإدارة دسوق التعليمية على المركز الأول، والطالبة «سلسبيل إبراهيم عبدالفتاح» بمدرسة الرشيد الابتدائية بإدارة قلين التعليمية على المركز الثاني، والطالبة «تسنيم ابراهيم» بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة بإدارة قلين التعليمية على المركز الثالث، والطالبة «بسنت شوقي عبداللاه» بمدرسة التعاون للتعليم الأساسي بإدارة غرب كفر الشيخ على المركز الرابع، والطالبة «فاطمة الزهراء وائل عبدالمجيد» بمدرسة فتح الله سلامة الإعدادية بإدارة دسوق التعليمية على المركز الخامس.