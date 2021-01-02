شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة العمل بالمصالح الحكومية بسيدي سالم ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذا لتعليمات شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بمتابعة المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلا للتأكد من قيامها بالعمل على خير وجه خاصة مرفق مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمستشفي المركزي والوحدات الصحية وشبكات الكهرباء. قام أيمن حسن فهيم، رئيس قرية سدخميس والمكلف بالنوبتجيه الليليةبالمرور الليلى على محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي بسيدى سالم والمستشفى المركزى بسيدى سالم للاطمئنان على سير العمل بهم والتأكد من حضور النوبتجيه الليلية بهم والقيام بعملها على أكمل وجه، وأشاد بقيام العاملين بالنوبتجيه بعملهم على خير وجه. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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