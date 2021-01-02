"كورونا" في 24 ساعة| 1409 إصابات في مصر.. والصحة العالمية تعلن حصيلة الوفيات لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 56 حالة جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لعام 2020 بلغ 81 مليونًا و475 ألفا و53 شخصا.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كفرالشيخ

وائل الابراشي: كورونا التهم جزء من رئتي وحالتي بدأت في التحسن

"بدأ صوتها يطلع".. أديب يكشف عن حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

ياسمين سعيد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وفاة مهندس مصاب بفيروس كورونا في كفر الشيخ

​الصحة: تهوية المنزل جيدًا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

هل تعاني من الحساسية؟.. بشرى سارة بشأن تلقي لقاح كورونا

لبنان يسجل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء حظر التجول

الآلاف يتحدون إجراءات كورونا في فرنسا باحتفالات رأس السنة

دراسة صينية تتوصل لعلاج جديد قد ينجح في مواجهة كورونا ويمنع تكاثره

مركز صيني: لا دليل على تأثير سلالات كورونا الجديدة على لقاح سينوفارم

ملكة الدنمارك تتلقى اللقاح المضاد لكورونا

حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا في إسرائيل تتجاوز المليون شخص

الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا تتجاوز حاجز العشرين مليون

مرضى كورونا يشغلون 18.3% من أسِرَّة المستشفيات بأمريكا

كوريا الجنوبية تسجل نحو ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم الأول من العام الجديد

باكستان تسجل 2463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا و71 وفاة

الهند تسجل 20036 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و256 وفاة

الصحة العالمية تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا لعام 2020​