شكرا لقرائتكم خبر عن «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة 8 يناير الجاري تحت عنوان: «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، لافتة «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به .

واختتم جمعة «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى» .