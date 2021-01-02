شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي: أنا من أشد المعجبين بأغاني النجم محمد حماقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الليثى إنه من اشد المعجبين باغانى النجم محمد حماقى ، وأحبه كثيراً على المستوى الشخصى ، وله العديد من الأغانى الناجحة جدا

وأضاف الليثى خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ان هناك عدد كبير من المطربين اتمنى تقديم ديو ناجح معاهم ومنهم حكيم وتامر حسنى وجورج وسوف وشيرين وحبيب قلبى حماقى ، متمنيا ان يكون هناك تعاون ، ونجحت مع العسيلى فى اغنية خاينة

وعلى جانب اخر قال ان بينى وبين المطربة بوسى كيميا وقدمنا اغانى ناجحة جدا،