شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين»: 2000 إجمالي عدد أعضاء النقابة.. و 100 تصريح للإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نقابة الاعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، نشاطا ملحوظا خلال عام 2020، وأنجزت النقابة العديد من الملفات، من بينها ملف القيد، حيث عقدت 15 لجنة قيد بالنقابة تم خلالها قبول أكثر من 500 عضو وأصبح إجمالى عدد المقبولين بالنقابة 2000 عضو، كما عقدت 10 لجان تصاريح مزاولة مهنة، وأصبح عدد أصحاب التصاريح المقبولين خلال العام 100 تصريح للإعلاميين، كما تم مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها المنطبقة عليهم نصوص قانون نقابة الاعلاميين.

وجاء في حصاد لجنة الرصد بنقابة الاعلاميين، أنه تم رصد ومتابعة عدد من الوسائل الإعلامية يوميا بإجمالى 2807 تقارير، وتلقى 17 شكوى مقدمة، و11 تقرير فحص مخالفات، ورصد 12 مداخلة تليفونية، ورصد 28 وسيلة إعلامية على مدار انتخابات مجلس الشيوخ في مراحلها المختلفة بإجمالى 251 تقريرا، ورصد 31 وسيلة إعلامية خلال انتخابات مجلس النواب في مختلف مراحلها والإعادة بإجمالى 314 تقريرا، ليكون إجمالى حصاد لجنة الرصد إصدار 3412 تقريرا خلال العام.