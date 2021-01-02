شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبحث العديد من المواطنين عن تردد القنوات الجديدة 2021، وطريقة إدخال الترددات الجديدة، بعدما تغير تردد بعض القنوات مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، اليكم تردد القنوات الجديدة 2021. طريقة ضبط تردداتنايل سات 2021: عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر: اضغط على زر Menu أو القائمة. ثم اختر خيارات أو Options. اختار تثبيت أو Installation. اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. ادخل التردد اختر رأسي V أو أفقي H. اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok. انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save. وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد ٢٠٢١ : تردد قناة cbc الجديد 2021 تردد قنوات سي بي سي العامة ومعدل الترميز: 27500 التردد: 11785 والقمر الصناعي: Nilesat والاستقطاب: Vعامودي. كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc معامل تصحيح الخطأ: 3\4 تردد قناة cbc +2 معدل الترميز: 27500 والتردد: 11488 القمر الصناعي: Nilesat ومعامل تصحيح الخطأ: 34 الاستقطاب: H افقي. كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2 تردد قناة سي بي سي سفرا

معدل الترميز: 27500

التردد: 11390

القمر الصناعي: nilesat

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra تردد قناة cbc اكسترا القمر الصناعي: Nile sat التردد: 11390 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: H افقي. معامل تصحيح الخطأ: 3\4 كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra تردد قناة dmc الجديد 11449 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500 تردد قنوات CBC الجديد 11785 رأسي معدل الترميز: 27500 تردد قناة الحياة الجديد 12207 عمودي تردد قناة النهار الجديد 11785 رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500 تردد قناة ON 10853 أفقي H يمكنكم الان ان تستمتعوا بالمشاهدة بعد ضبط ترددات نايل سات 2021، كل عام و انتم بخير، وعام سعيد. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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