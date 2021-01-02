أخبار مصر

تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات

0 نشر
هاني زبيدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث العديد من المواطنين عن تردد القنوات الجديدة 2021، وطريقة إدخال الترددات الجديدة، بعدما تغير تردد بعض القنوات مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، اليكم تردد القنوات الجديدة 2021.

طريقة ضبط تردداتنايل سات 2021:

عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر:

اضغط على زر Menu أو القائمة.

ثم اختر خيارات أو Options.

اختار تثبيت أو Installation.

اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ادخل التردد

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

وهنا تجدون ترددات القنوت التي تم تغييرها مع بداية العام الجديد ٢٠٢١ :

تردد قناة cbc الجديد 2021

تردد قنوات سي بي سي العامة

ومعدل الترميز: 27500

التردد: 11785

والقمر الصناعي: Nilesat

والاستقطاب: Vعامودي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال : cbc

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة cbc +2

معدل الترميز: 27500

والتردد: 11488

القمر الصناعي: Nilesat

ومعامل تصحيح الخطأ: 34

الاستقطاب: H افقي.

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc drama+2

تردد قناة سي بي سي سفرا
معدل الترميز: 27500
التردد: 11390
القمر الصناعي: nilesat
الاستقطاب: H افقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc sofra

تردد قناة cbc اكسترا

القمر الصناعي: Nile sat

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

كذلك اسمها على جهاز الاستقبال: cbc extra

تردد قناة dmc الجديد

11449 أفقي

معامل تصويب الخطا: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات CBC الجديد

11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة الجديد

12207 عمودي

تردد قناة النهار الجديد

11785 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة ON

10853 أفقي H

يمكنكم الان ان تستمتعوا بالمشاهدة بعد ضبط ترددات نايل سات 2021، كل عام و انتم بخير، وعام سعيد.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    139,471

  • تعافي

    112,826

  • وفيات

    7,687

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية وكيفية ضبطها بالخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا