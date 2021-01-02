شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: توسعة شارع ترعة الزمر وتزين ميدان النهضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلت جهود حي العمرانية في متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر تم اعمال تجريد وقطع الطبقة الاسفالتية القديمة ورفع المخلفات للجزء من نصرالدين حتى شارع الشعب كما تم رفع مطابق الصرف الصحي بعد تطهيرها كما جارى عمل بلاعات صرف أمطار تمهيدا للرصف وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية وفي البدرشين تابع محمود زين شنب رئيس مركز البدرشين رفع الاشغالات وضبط الشوارع والتصدى لمظاهر الاهمال بطريق مصر اسيوط السريع نطاق البدرشين والمرازيق والطرفاية وأبورجوان. كما تم أعمال تزين وتجميل ميدان النهضة يحس جنوب الجيزة تواكبا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. ‏ الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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