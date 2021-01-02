شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي: أخدت لحن من واحد في أتوبيس و كسر الدنيا.. والسبكي له نظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب الشعبى محمود الليثى ان اغنية اطاوع كنت اتوقع نجاحها وان تصل إلى 100 مليون .

وأضاف الليثى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، انه يتعاون مع أي انسان بغض النظر عن وظيفته، وانى كنت في اوتوبيس وخدت لحن من شخص ونجح جدا.

وتابع الليثى تعاونت ملاك عادل ومحمد عبدالمنعم والمنتج احمد السبكى .

واستطرد: إننى أتعاون مع الجميع واقعد مع نفسى ومع المنتح الكبير احمد السبكى ونتشاور وهو له نظرة في الاغانى ونجاحها.