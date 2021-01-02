شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة كورونا تضع مولودها بمستشفى عزل تلا.. والفريق الطبي: حالة الطفل مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مستشفى تلا بالمنوفية، حالة ولادة استثناءية لمريضة كورونا . حيث استقبلت المستشفى حالة إستثنائية لمريضة حامل مصابة بكورونا، تستوجب رعاية مركزة، وأثناء تلقي المريضة للعلاج والرعاية اللازمة لمصابي الكورونا، إستوجبت حالاتها للخضوع لعملية ولادة عاجلة. وعلي الفور قام فريق كامل من الطاقم الطبي بالمستشفي بعمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها بوجود الدكتور مصطفي ابوطالب، مدير عناية العزل، فقام كلاً من الدكتور محمود العباسي، اخصائى النساء والتوليد، والدكتور تامر يوسف، اخصائي النساء والتوليد، بإجراء العملية واخصائي التخدير الدكتور سري زيادة، وبوجود الدكتور محمد عنبر، إخصائي الاطفال والذي أكد أن حالة الطفل مستقرة وتم وضعه بحضانة. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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