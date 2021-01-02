شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: «أهلاوية بيفهموا طلبوا نمرة شيكابالا عشان يعتذروا له» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، إنه زملكاوي، لكنه كان يستمتع بمشاهدة لعب عدد من لاعبي النادي الأهلي وهم؛ عبد العزيز عبد الشافي، ومختار مختار، والخطيب، والمجري، وصفوت عبد الحليم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قبول الاختلاف لم يعد موجودًا، مؤكدًا أن الناس لم يعد لديها القدرة على التقبل، ما أوجد التحرش والتنمر والاغتيال المعنوي.

وأشار الكاتب والسيناريست، مدحت العدل إلى أن هناك لجان إلكترونية «أكل عيشهم» قائم على الاغتيال المعنوي ومهاجمة الآخرين.

واستطرد: أن عددًا كبيرًا من الأهلاوية -اللي بيفهموا- تواصلوا معي للحصول على رقم هاتف نجم الزمالك شيكابالا للاعتذار له لما تعرض له من تنمر في الفترة الأخيرة.