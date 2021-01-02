الجيزة: استرداد 300 فدان بمركز الواحات وإزالة أكشاك مخالفة بأوسيم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكل مخالف وازالة كافة التعديات على اراضي أملاك الدولة.
تم ايقاف اعمال حفر بئر بمنطقة غرب روني طريق الحيز الواحات على مساحة 300 فدان ومصادرة بريمة لحفر الآبار وإيداعها مخازن الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية.
وفي مركز أوسيم تواصلت أعمال إزالة الأكشاك المخالفة ورفع التعديات لتنفيذ أعمال التوسعة لرصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر بمركز أوسيم
بناءً على تعليمات اللواء راشد بمتابعة تنفيذ أعمال رصف الطرق، والتأكيد على سرعة الإنتهاء منها في الموعد المحدد لها.
وتم استكمال أعمال رفع تالف الرصف القديم وإزالة الأكشاك المخالفة ورفع التعديات وأعمال التوسعة لرصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر حتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم، ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول 4800 م تقريباً، ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة أوسيم.
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