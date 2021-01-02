شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بسيدى شبيب وناوية العوامه بالضبعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمه بالمرحله الاولى بقريتى سيدى شبيب وزاوية العوامة بالضبعة .

حيث وجه محافظ مطروح لكل من المهندس حسين السنينى منسق عام المبادرة و العميد محمد فوذى رئيس مدينه الضبعه ومحمد عبد العزيز بمديريه الاسكان للمرور وتفقد الاعمال الجارية حاليا والعمل على سرعة الانتهاء بالجودة والمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

صرح المهندس حسين السنينى أنه ضمن مشروعات المبادرة تم الانتهاء من انشاء 9 خزانات لجمع مياه الامطار بقريه زاويه العوامه.. و 9 خزانات أخرى بقريه سيدى شبيب مركز الضبعه تحت إشراف مديريه الاسكان، ،والتى تم امتلاؤها جميعا بمياه الأمطار

كما تمت موافقه محافظ مطروح على تجديد أرضيه النجيل الصناعى بملعب مركز شباب حسنبك الذى تم الانتهاء من رفع كفاءة المبنى وتطوير مدخله ،و معاينه مدخل مدرسه اولاد هيوب تمهيدا لرصفه وتشجيره وتركيب اعمده انارة مدخل المدرسه

حيث تم الانتهاء من بناء المدرسه بنسبه 95 بالمائه ،والتى يتم بناؤها تحت إشراف هيئه الابنيه التعليميه بمطروح ،وكذلك التنسيق لتركيب اعمده انارة لمدخل قريتى زاويه العوامه وسيدى شبيب وذلك ضمن الاستعداد والتجهيز للافتتاح للقريتين،ومتابعه الانتهاء من إنشاء سور خارجى ل3 فصول إعدادى العوامه بمدرسه زاويه العوامة.