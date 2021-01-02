شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت يحذر من رسائل التهويل عن كورونا: «إرهابية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشاعر جمال بخيت، إنه التحق بكلية الإعلام من أجل التخصص في قسم الصحافة، حتى يتسنى له العمل في مجلة صباح الخير بعد تخرجه.

وحذر جمال بخيت خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من رسائل الترهيب المنتشرة على السوشيال ميديا بشأن كورونا.

ولفت الشاعر جمال بخيت، إلى أنه تلقى في إحدى المجموعات المشترك فيها رسائل تفزيع وتخويف وتهويل، مؤكدا أنه رد عليها «دي رسالة إرهابية».



