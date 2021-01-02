شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: المنصورة عروس البحر الصغير.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، إن المنصورة تسمى عروس البحر الصغير، لأن النيل في المنصورة واسع لدرجة أن البعض يطلق عليه بحر.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الفنانين من المنصورة لهم علاقة بالنيل مثل أم كلثوم.
وأضاف الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، أنه تربى على مدرستي صباح الخير، وروز اليوسف.
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