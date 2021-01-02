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بسبب الشبورة.. غلق طريق السويس امام حركة المرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق السويس امام حركة المرور لوجود شبورة.

واهابت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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