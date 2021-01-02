إعادة محاكمة متهمين بفض اعتصام النهضة.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، اليوم السبت، إعادة محاكمة متيهمن اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة". وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم منها تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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