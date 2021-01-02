محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخمور والسجائر بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية. وشملت المضبوطات 2,978 عبوة مشروبات كحولية وألف و900 عبوة سجائر بدون مستندات "مجهولة المصدر". المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. ضبط 2978 عبوة مشروبات كحولية مغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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