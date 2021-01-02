شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي: أنا خريج كلية الهندسة ومحدش ساعدني في بداية مشواري الغنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب الشعبى محمود الليثى إنني خريج كلية هندسة قسم رقابة وجودة وكنت شاطر ومتفوق في التعليم.

وأضاف الليثي، خلال لقاءه مع عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، أن الأغنية الشعبية هي أساس الشعب ومحتاجه صوت حلو .

وتابع انا قمت بتطوير الاغنية الشعبية مع عازف الأورج عبدالسلام.

وأكد الليثى أنه لم يقف احد بجانبه في بدايته الغنائية، مشيرا إلى ان اغنية سوق البنات كانت وش السعد عليا .

وأضاف الليثي، انا بدأت من تحت الصفر ولم يساعدنى احد في بداية مشوارى، والان من السهل على المطرب أن يصل، وهذا لان السوشيال ميديا والبرامج التليفزيونية ،تساعد على الانتشار السريع.