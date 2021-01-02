شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من السبت: تعديل مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت السكة الحديد تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه القبلي اعتبارا من السبت 2 يناير وهى كالتالي : قطار 166 مميز المنيا سوهاج يقوم من المنيا 5:55 صباحا بدلا من 6:30 صباحا قطار 706 ركاب المنيا أسيوط يقوم من المنيا 5:10 صباحا بدلا من 4:50 فجرا قطار 718 ركاب أسيوط سوهاج يقوم من أسيوط 6:40 صباحا بدلا من 7:00 صباحا قطار 707 ركاب أسيوط المنيا يقوم من أسيوط 4:50 فجرا بدلا من 5:00 فجرا وذلك لأعمال تطوير الإشارات الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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