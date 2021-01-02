شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يقرر اعتبار السبت إجازة للتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اعتبار يوم السبت من كل اسبوع اجازة لكافة العاملين بالتربية والتعليم ولنهاية اجازة نصف العام بسبب إجراءات كورونا.
وشهد طلاب التعليم جميع الصفوف قرارات هامة أمس من الحكومة بشأن استكمال الفصل الدراسي الأول، ووضع امتحانات نصف العام، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي أصدر الرئيس السيسي قرار بمدها حتى 20 فبراير.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، تفاصيل هذه القرارات، وأنها جاءت للحفاظ على صحة الطلاب وتقديرًا لمشاعر أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة.
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