شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يقرأ رسالة على لسان الإبراشي: كورونا التهمت جزءا كبيرا من رئتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب إن حالة الزميل وائل الابراشي، بدأت تتحسن قليلا، بعد نقلة ظهر أمس إلى مستشفى زايد التخصصي.

وأضاف أنه «كان من المفترض أن يدخل الابراشي في مداخلة هاتفية، إلا أنه قال: إني ممنوع من الكلام بأمر الأطباء».

وطلب الإبراشي من أديب أن يقرأ تلك الرسالة للجمهور على لسانه، والتي قال فيها: «تم نقلي في سيارة إسعاف مجهزة وكنت في حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من رئتي.. ولم تترك لي إلا جزء بسيط من رئتي للتنفس».

وتابع: «والآن حالتى بدأت تتحسن ورغم صعوبة الحالة إلا أنني بمشيئة الله سأتمكن من العودة إلى جمهوري وأطلب من الناس الدعاء لي».