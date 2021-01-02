​مطار القاهرة: سفر ووصول 21 ألف راكب على 243 رحلة طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، وصول 119 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، كما يغادر المطار 124 رحلة سفر إلى عدة وجهات تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر في المطار إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة، 243 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج تحمل على متنها 21 آلاف راكب، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

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