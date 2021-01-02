شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المكتب الإعلامي لوزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، اليوم الجمعة، عن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها أمس.

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم أن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم موسى البيان بالتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.