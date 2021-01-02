شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناشد المواطنين لبس الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يناشد أهالي المحافظة ،بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ،مشدداً على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولهم بدون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازي مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،وجه بتطبيق الغرامات بدء من بعد غداً الأحد ،ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية،ومقدارها 50 جنيهاً للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة ،وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.،خلال الفترة المقبلة.