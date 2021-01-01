شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي: أخدت علقة موت من أبويا علشان بغني في الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب محمود الليثى إن الأغنية الشعبية هي أساس الشعب ومحتاجه صوت حلو ومن نجومها عدوية ورشدى ومحمد طه، وهم نجوم هذا النوع من الفن، وإن الاغنية الشعبية وصلت للعالمية، وإحنا اتأسسنا على هذا اللون من الغناء .

واضاف الليثى خلال حلوله ضيفا على الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على الحياة، ان الاغنية الشعبية في كل بيت في مصر وانا قمت بتطوير الاغنية الشعبية مع عازف الاورج عبدالسلام .

و تابع الليثى أن أول أجر له كان 80 جنيه اعطيته لامى، واخدت علقة جامدة من ابويا وانا بغنى في فرح وضربنى بالشومة لانه كان بيخاف عليا من الافراح والاهم هو التعليم، ومن المهم انك تاخد الشهادة وبعد ذلك الغناء والافراح .

وعقب عمرو الليثى بان محمود الليثى بار جدا بابوه وكل عام في الحج يكون معاه ويقدم له كل العون.