شكرا لقرائتكم خبر عن «السلعوة» تهاجم منطقة ساحل جرف أرمنت وتصيب ٣ أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت السلعوة، بمنطقة ساحل جرف ارمنت، طفلة وسيدين، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مما أحدث حالة من القلق بين الاهالى.

تلقى اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أرمنت، يفيد أن حيوان السلعوة نزلت من أعلى الجبل القريب من منطقة ساحل جرف أرمنت الوابورات، وهاجمت المواطنين من أبناء المنطقة؛ مما أسفر عن إصابة طفلة 8 سنوات وسيدتين 48 عامًا، بإصابات طفيفة، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى أرمنت التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وقال مصدر طبى بمستشفى أرمنت التخصصى، أن المستشفى، ان المصابين الثلاثة تلقوا العلاج اللازم والمصل وخرجوا من المستشفى. تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة التي تولت التحقيق، إخطار مديرية الطب البيطرى بالأقصر، للتعامل مع السلعوة واتخاذ الإجراءات المناسبة، لتفادى تعرضها لأشخاص آخرين..‏