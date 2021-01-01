شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة لكورونا بكفرالشيخ.. بينهم طفلة عمرها 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت نتائج التحاليل المعملية pcr عن 4 إصابات جديدهة لكورونا بكفرالشيخ بينهم طفله عمرها 8 سنوات.
وقال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ أن تلك الحالات منها حالتين بمستشفى الحامول المركزي، وحالة لمستشفى العبور للتأمين الصحي لطفله عمرها 8 سنوات من مركز سيدي سالم تعاني من اعراض شديده بالاصابة، والحالة الاخيرة بحميات كفرالشيخ لشخص من إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية.
وأضاف المصدر وأنه تم عزل تلك الحالات طبقا للبروتوكول المعمول به بوزارة الصحة بالعزل المنزلي أو بعزل المستشفيات.
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