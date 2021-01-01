شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب سيارة على طريق أبوسمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والجثة للمشرحة. كانت غرفة إسعاف أسوان، قد تلقت اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 220 جنوب مدينة أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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