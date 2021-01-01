شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم سلاح ناري وكمية البانجو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة أمنية مكبرة، اليوم الجمعة، استهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. أسفرت الحملة عن ضبط 3 متهمين وبحوزتهم سلاح ناري وكمية من البانجو المخدر تزن ربع كيلو . تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية . الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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