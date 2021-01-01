شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: أتمنى خروج قانون العمل بشكل توافقي بين طرفي العملية الإنتاجية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشعب المصري عاش عامًا صعبا في 2020، بسبب جائحة كورونا، التي آثارت الرعب في نفوس بعض المصريين.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من برنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي هاني عبدالرحيم، أن الدولة المصرية بجيشها وشرطتها لا زالت تحارب الإرهاب، ونتمنى أن نتخلص منه في العام الجديد.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه يتمنى الستر والأمان والسعادة في 2021 للمصريين، وأن يكون عامًا يعم فيه الخير عليهم.

واضاف انه يتمنى خروج قانون العمل بشكل توافقي، بين طرفي العملية الإنتاجية دون وجود خلافات بينهم.

وأضاف نسعى لتحقيق التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يتسق ويتفق مع القوانين وروح القانون، ومن ثم الخروج بالشكل الذي يرضي الطرفين.

وأردف وزير القوى العاملة، نقدم كل التقدير والاحترام لأي مؤسسة مجتمع مدني، تضيف للمواطن في أي مجال، وترفع عنه أعباءه، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا مع تلك المؤسسات في تدعيم الصيادين والعمالة غير المنتظمة.