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تحرير 601 مخالفة مرورية بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملات إدارة مرور أسوان، الجمعة، عن ضبط 601 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 12 سائقًا ثبت بإجراء التحاليل تعاطيهم مواد وأقراصًا مخدرة، «حشيش وبانجو وأفيون»، كما تم ضبط 2 دراجة نارية وسيارتين دون تراخيص.

وتم التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة لعدم قبول التصالح، و129 لمخالفة تجاوز السرعة، و125مخالفة متنوعة.

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    112,105

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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