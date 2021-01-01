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حسام موافي يشرح كيفية علاج ضغط الدم (فيديو)

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج الضغط يستلزم تغيير أسلوب الحياة، مع منع الملح من الطعام تماما.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن الملح ليس هو الملح بالمفهوم المعروف، لكنه الأكل داخل المعلبات، والجبنة، والأكل الدليفري، والمياه الغازية، وهي أمور تعمل على عدم استجابة مريض الضغط للعلاج.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يجب عدم تغيير طبيب الضغط لأن هناك أكثر من نوع لعلاج الضغط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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