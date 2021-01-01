شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف علاقة السجائر والشاي والقهوة بارتفاع الضغط.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه ليس للتدخين علاقة بارتفاع ضغط الدم في الجسم، كما لا يوجد علاقة مباشرة بين القهوة والشاي والضغط.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أنه إذا كانت القهوة تؤدي إلى توتر الشخص، وتجعله لا يستطيع النوم، فهي بذلك ترفع الضغط، ونفس الأمر يتكرر مع الشاي، وأيضا المياه الغازية والشيكولاتة كونها تؤدي إلى عدم النوم في الوقت الطبيعي.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن الطب لا يتعامل بالمنطق، لكنه يتعامل بالحقائق فهو حقيقة أثبتها العلماء وليس بالمنطق يتم علاج الأمراض.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن نظام أكل مريض الضغط يجب أن يكون أكل صحي، ويجب الامتناع عن الملح.