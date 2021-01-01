شكرا لقرائتكم خبر عن فض إقامة شادر فرح لمخالفته الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد فؤاد رئيس الوحدة ببهناي بالإشتراك مع نقطة شرطة بهناي بفض إقامة شادر فراشة معد لإقامة فرح بقرية بهناي وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ومنع التجمعات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

واكد خالد العرفى رءيس مينة الباجور ان حملة مكبرة قامت اليوم بمبادرةة من الناءب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ عن الباجور لتطهير جميع قرى وعزب مركز الباجور ورشها بالكلو روالمطهرات وتوزيع الكمامات علىىالاهالى وتوعيتهم بطرق منع انتشار العدوى ومنع للتجمعات.