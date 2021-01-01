شكرا لقرائتكم خبر عن «احكى يا يابا نويل» ورشة «حكي» بمكتبة مصر الجديدة للطفل .. السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ورشة حكى عن بابا نويل، بالإضافة إلى ورشة رسم في العاشرة من صباح غد السبت بمكتبة مصر الجديدة للطفل .

تأتى ورش العمل في إطار البرنامج الثقافى الذي تنظمه المكتبة عن شهر يناير من العام الجديد 2021، الحافل بالفعاليات المختلفة .

وقالت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل إن تنظيم ورش العمل تنظم بالتعاون مع وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تأتى الورشة الأولى بعنوان «عروسة بابا نويل»، بمشاركة أطفال يصنعون عروسة بابا نويل من الكرتون والقماش والقطن للتعريف ببابا نويل وبداية نشأته وتطوره في وجدان الأطفال من الشخص السمين الأبيض اللحية حامل الهدايا التي يوزعها على الأطفال، العربة التي يمتطيها بابا نويل والتى تجر بثلاث غزالات بيضاء.، بينما الورشة الثاتية عبارة عن رسم لوحات الهدف منها بجانب الاحتفال بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد تعبيراً عن أمنياتهم للعام الجديد.