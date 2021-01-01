شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة 7 حالات بناء مخالف بالحوامدية وأبو النمرس.. ورفع مستوى الإنارة بالواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بعدة حملات مكبره للتصدي لمخالفات بناء بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة .

ففي الحوامدية تم التصدى ل5 حالات بناء مخالف في المهد بمنطقة أبووالى مقابر الحوامديه باقامة سمل ومبانى بارتفاع متر تقريبا على مساحة 70متر تقريبا وتمت الازالة حتي الارض .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي ابو النمرس تم ازاله حالتين بناء مخالف في المهد بتقسيم فؤاد سلطان- المنصوريه- الوحدة المحلية بشبرامنت حيث تم إزالة سور و3 غرف من البلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بدون ترخيص على مسطح 500 متر تقريبا، وسور من البلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بدون ترخيص على مسطح 500 متر

وتم مصادرة المضبوطات وتسليم المخالفين إلى مركز شرطة أبوالنمرس لاحالته إلى النيابة العسكرية

اما مركز الواحات البحرية فقد قامت فرق النظافة والتجميل بالمركز وبالتعاون مع إدارة الحملة بالمركز برفع كفاءة الشارع الرئيسي بطول 2 كم على الجانبين ورفع الارتبة من أسفل الارصفة، وىفع مخلفات القمامة من خلف مدرسة السلام الابتدائية، كما تم رفع ملخفات القمامة من منطقة الخزان خلف ورشة سبيكة بمدينة الباويطي.

كما تم صيانة وتركيب كشافات ليد إنارة بشارع بئر المطار، وتم تغير عدد4 أعمدة إنارة ورع التالف. وتركيب كشافات الليد الجديدة.