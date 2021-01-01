شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف حكومي.. استبدل سيارتك القديمة بجديدة تعمل بالغاز (تعرف على الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق الحكومة خلال شهر يناير الحالي «البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي»، ومن خلاله يتمكن أصحاب التاكسي والميكروباص والملاكي التي مرها عليها 20 سنة من استبدالها بسيارة أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي».

كانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أكدت ان المشروع ستبدأ في تنفيذه خلال شهر يناير الحالي، مؤكدة ان من خلال هذا المشروع سيتم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدة أنه مشروع قومي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما هي تفاصيل المشروع؟

1- تستهدف وزارة الصناعة من خلال البرنامج استهداف إحلال 250 ألف سيارة.

‏2- الدفعة الأولي تستهدف بـ70 ألف سيارة منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص

3- المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي، اما المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع

4- رصدت وزارة الصناعة ‏ مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.

‏وما هي الخطوات استبدالة السيارة القديمة بالجديدة؟

1- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى انه يشترك أيضا الحصول على شهادة تخريد السيارة.

2-الحصول الشيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

3- تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد فيه موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة،فاتورة مرافق حديثة.

5- يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأستبدال؟

1- يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتي تاريخ الطلب.

2- يشترك عدم وجود أي حظرعلي رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

ما قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة؟

سيدفعه المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

ما فائد تجديد واحلال السيارة القديمة؟

طبقًا للدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة فان السيارات الجديدة للمواطن ستوفر للمواطن بنسبة 50% من مصروفات التشغيل، بسب استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده.