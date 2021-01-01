البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طَيَّبَ البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون اليوم الجمعة، وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيده بعد غدٍ الأحد الموافق.

وشارك البابا في طقس التطييب، 6 أساقفة عموميين من أعضاء المجمع المقدس، هم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، أصحابُ النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وعقب تطييب الرفات، حرص الأباء الاساقفة ورهبان دير السريان صورا تذكارية مع البابا تواضروس الثاني.

وكان البابا تواضروس الثانى، ترأس صلاة نصف الليل وقداس رأس السنة بكنيسة التجلي في دير الأنبا بيشوى في وادى النطرون مساء أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)

البابا تواضروس يطيب رفات القديس يحنس كاما في دير وادي النطرون بمشاركة 6 أساقفة عموميون (صور)