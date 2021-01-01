شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة: اتخاذ الإجراءات ضد أعمال بناء مخالف بمنطقة البنفسج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن هناك متابعة مستمرة لمواجهة أعمال البناء المخالف بالمدينة. وأضاف غنيم، أنه تم ايقاف اعمال بناء مخالفه بالقطعة رقم 462 عمارات بمنطقة البنفسج، كما قامت إدارة التنمية والامن بفك شدة خشبية مخالفة بغرف سطح بالقطعة رقم 9 عمارات بمنطقة البنفسج، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز القاهرة الجديدة: اتخاذ الإجراءات ضد أعمال بناء مخالف بمنطقة البنفسج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.