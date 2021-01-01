شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة للحوامل بـ«صحة زايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة الشيخ زايد الصحية عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الأم للجنين. وكشفت الدكتورة دعاء شحاته عبر صفحتها على الفيس بوك أنه يتم إجراء الكشف عن السيدات الحوامل بالمركز الطبى فى الحى الحادى عشر بالمدينة . وطالبت «شحاته» كافة السيدات الحوامل بالتوجه لإجراء الكشف المبكر حفاظاً على صحتها وصحة الجنين ،لافتة إلى أن الحملة تضم عدد من الأطباء المتخصصين تحت إشراف الدكتورة سحر فؤاد مدير الإدارة،بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية كالضغط والسكر والسمنة. وتابعت مدير إدارة العلاقات العامة أن إجراء الكشف والعلاج بالمجان لجميع السيدات الحوامل ببطاقة الرقم القومى الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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