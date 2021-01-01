شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق كفر الشيخ غدًا لمدة 20 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ انقطاع المياه عن منطقة سيدي عمر بابشان مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، غدا السبت، الساعة ١٠ مساء، وحتى يوم الاحد المقبل، الساعة ٦ مساء، وذلك لأستكمال أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بمركز بيلا . وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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