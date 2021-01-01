شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: «مشروعك» قدم مليار و111 مليون و597 ألف جنيه لتمويل 11 ألف و122 مشروعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية، «مشروعك»،حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 31 ديسمبر الماضي، مليار و111مليون و597 ألف جنيه، والتي استفاد منها 11 ألف و122 مشروعاً ووفرت 14 ألف و285 فرصة عمل.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غيرالموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.