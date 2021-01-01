​شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت 2 يناير، معتدلًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا والرياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

بينما يسود وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وبارد ليلًا على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وحول أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، أكد خبراء الأرصاد، وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فيما توقع الخبراء أن تأتي درجات الحرارة، السبت، كالتالي:

القاهرة 20 11

الإسكندرية 21 12

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

مطروح 19 08

سوهاج 23 09

كاترين 18 03

شرم الشيخ 25 17

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