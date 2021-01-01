​الصحة: تهوية المنزل جيدًا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت وزارة الصحة، إن الحرص على تهوية المنزل بشكل جيد يحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
يأتي هذا عقب إعلان وزارة الصحة أمس الخميس، خروج 654 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112105 حالات حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 جديدة.
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