البابا تواضروس يطيّب رفات القديس "يحنس كاما" بدير السريان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيده بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٥ كيهك.
وشارك البابا في طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس الدير، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.
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